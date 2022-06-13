İngiltere: Küresel gıda fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle önceliğimiz gıda güvenliği

İngiltere, vatandaşlarını ekonomik şoklara karşı korumak amacıyla gıda üretimini artırmayı amaçlayarak, yeni çiftçilik stratejisinde gıda güvenliğine öncelik verileceğini açıkladı. Ana hatları belirlenen planda, "sürdürülebilir çiftçilik" savunucularının beklentilerinin tam tersine bir yönelimin kabul edileceği belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre, İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı, 2029 yılına kadar çiftçilik gelişimi ve tarım programlarına 270 milyon sterlin (5,69 milyar TL) yatırım yapacak. Planlama sonucunda izin süreci, ithalatı azaltmak amacıyla seralardaki gelişmeleri desteklemek için gözden geçirilecek. Hükümet ayrıca yerel üretimi artırmak için etiketleme ve satın alma kurallarında da yeni güncellemeler yapacak.

Artan gıda fiyatları, İngiltere'de hükümete desteği ciddi oranda düşürdü

Rusya'nın Ukrayna müdahalesi sonrasında, tahıl ve bitkisel yağ ihracatını keskin bir şekilde düşmüştü. Ukrayna krizi, pandemi, enerji fiyatlarındaki artış, küresel gıda fiyatlarının rekor seviyeler çıkmasına neden oldu. İngiltere'de düzenlenen anketlerde, yaşam maliyetlerindeki artış Boris Johnson hükümetine olan desteği ciddi oranda düşürdü.

Boris Johnson yaptığı açıklamada, "Yeni teknolojilerden ve yeniliklerden yararlanarak, büyüyecek ve kendi yiyeceğimizden daha fazlasını üreteceğiz. Ülke genelinde işlerin kilidini açacağız ve ekonomiyi büyüteceğiz, bu da nihayetinde fiyatlar üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olacak" dedi.

İngiltere'de çiftlikler, Brexit sebebiyle ortaya çıkan işçi sorununun da çözülmesini talep ediyor. Hükümet, bu konuda bağımsız bir inceleme başlatacağını ve ayrıca kümes hayvanları için mevsimlik işçi vize yolunu uzatacağını söyledi.