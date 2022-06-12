Anket: Artan gıda fiyatları yüzünden her 6 Almandan biri öğün atlıyor

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild için Yeni Toplumsal Yanıtlar Enstitüsü'nün (INSA) yaptığı ankete göre Almanların yüzde 16'sı, yani neredeyse her 6 Almandan biri, geçim sıkıntısı nedeniyle öğün atlamak zorunda kalıyor. Anket, gıda fiyatlarının yükselmeye devam etmesi halinde, bir öğün daha az yemek zorunda kalanlara yüzde 13'lük bir kesitin daha ekleneceğini saptadı.

Sputnik'in aktardığına göre 7 Haziran'da her kesimden 1002 kişiyle yapılan ankete göre yüksek gıda fiyatları en çok vergi sonrası geliri ayda 1000 avronun altında olan düşük gelirli haneleri vurdu. Bu gruptakilerin yüzde 32'si düzenli olarak öğün atlamak zorunda kaldığını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 42'si, enflasyon nedeniyle yemekleri bazı malzemeleri dışarıda bırakarak daha tasarruflu pişirmeye zorlandıklarını söyledi.

Yüzde 41'i ellerindeki parayla mümkün olduğunca alışveriş yapabilmek için süpermarketlerin özel teklif ve indirimlerinden faydalandıklarını kaydetti.

'Hükümetin önlemleri yetersiz'

Bild'e konuşan Alman Sosyal İşler Derneği başkanı Adolf Bauer, "anketin sonuçlarından büyük endişe duyduğunu, bunun, federal hükümet tarafından bugüne kadar alınan önlemlerin yeterli olmadığını gösterdiğini" söyledi.

Daha önce Bauer, Alman hükümetini Rusya'ya enerji ambargosu uygulamaması gerektiği, zira bunun sıradan yurttaşı kontrol dışı enerji, gıda ve kira fiyatlarının yol açacağı sıkıntılara sokacağına dair uyarmıştı.

Almanya Toplumsal Birliği Başkanı Verena Bentele de Bauer'in endişelerini yineleyerek rakamların insanların "artan fiyatlardan çok büyük ıstırap çektiğini" gösterdiğini belirtti.

"Üyeler bize ceplerindeki paranın sadece makarna ve tost almaya yettiğini söylüyor" diyen Bentele, "Taze gıdalardaki KDV'nin acilen kaldırılmasına ve şimdiye kadar hükümetin enerji fiyatı sabit oranından bile faydalanamayanlar için mali yardıma ihtiyacımız var" çağrısını yaptı.