Japonya'da ABD'ye ait iki F-16 savaş uçağı acil iniş yaptı

ABD'ye ait iki F-16 savaş uçağı Japonya'da acil iniş yaptı.

Japon medyasında yer alan haberlere göre, ülkede ABD üssünün bulunduğu Okinawa'da Miyako Havalimanı'na acil iniş yapan iki uçaktan birinin motor arızası yaşadığı belirtildi.

Savaş jetinin Japonya'nın Miyako adasının 60 km güneyindeyken motoruyla ilgili sorun yaşadığını aktaran Kyodo haber ajansına göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı, sivil uçuşlarda erteleme yaşanmadı.

ABD ordusunun F-16 jetlerinden birindeki motor arızası tamire aldığı kaydedildi.