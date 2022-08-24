Japonya yeni nükleer reaktörler geliştirmeyi planlıyor

Japonya Başbakanı Fumio Kişida bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin "daha güvenli, daha küçük nükleer reaktörler geliştirmeyi planladığını" açıkladı.

Fukişima Nükleer Santrali'ndeki kaza sonucu ülkedeki birçok nükleer santralin kapatılmasının ardından, Kişida'nın "yeni nükleer santral" açıklaması dikkat çekti.

Yenilikçi nükleer reaktörler

Associated Press'in haberine göre, Japonya Başbakanı Kişida, ülkesinin "yeşil dönüşüm planı" çerçevesinde 2050 yılına kadar 'karbon sıfır' hedefine ulaşacağını dile getirdi.

Japonya Başbakanı Kişida yaptığı açıklamada, hükümete yeni güvenlik mekanizmalarıyla tasarlanmış yenilikçi reaktörlerin geliştirilmesi ve inşası için talimat verdiğini söyledi. Kişida, yıl sonuna kadar incelemelerin tamamlanmasını beklediğini ve kararla ilgili açıklama yapılacağını duyurdu.

Kişida, "Enerji kaynağı krizini aşmak için, önümüzdeki yıllarda olası tüm politikaları harekete geçirmek ve herhangi bir acil duruma hazırlanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" yorumunu yaptı.

Kişida'nın açıklamalarının ardından konuşan Japonya Ekonomi ve Sanayi Bakanı Yasutoşi Nişimura, "Ülkemiz için istikrarlı bir enerji arzını yeniden tasarlamak için tüm seçenekleri güvence altına almak son derece önemli. Bu açıdan nükleer enerjiyle ilgili tüm seçenekleri de değerlendireceğiz" dedi.

Japonya'nın nükleer santrallerinin çoğu, Fukuşima'daki kazanın ardından devre dışı bırakılmıştı.

Fukuşima, nükleer ve enerji krizi

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında ortaya çıkan enerji krizi sebebiyle, tüm dünya enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için arayış içerisinde. Ancak ülkelerin nükleer enerjiyi terk edeceği yönündeki kararları, ülkeleri fosil yakıtlara yöneltiyor. Lakin bu durum, küresel ısınmaya karşı sera gazı kısıtlaması ve karbon sıfır gibi hedeflerin geri plana itilmesine yol açtı.

Japonya'da bir süredir nükleer santralleri kapatma planının iptal edilmesi tartışılıyordu.

2011'de gerçekleşen 9 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle ortaya çıkan Fukuşima Nükleer Santrali kazasıyla Japonya, nükleer santrallerini kapatma kararı almıştı. Fukuşima'daki kazanın etkisiyle özellikle Avrupa ülkeleri de nükleer enerjiden çıkacaklarını duyurmuş, kıtadaki birçok nükleer santral kapatılmıştı.