Japonya ve İngiltere Çin'e karşı askeri pakt kuruyor

Japonya ve İngiltere'nin gelecek ay büyük çaplı savunma anlaşması imzalayacağı açıklandı. Anlaşma bağlamında, ülkelerin Hint-Pasifik'te "ABD ile iş birliğini geliştirmeyi" ve "Çin tehdidine karşı caydırıcılığı artırmayı" hedefledikleri bildirildi.

Financial Times'a konuşan kaynaklar, Japonya ve İngiltere'nin Aralık ayı içerisinde Karşılıklı Erişim Anlaşması imzalayacağını belirttiler. Japonya sene başında Avustralya'yla benzer bir anlaşma imzalamıştı. Kaynaklar, Tokyo'nun Çin ile Tayvan arasında savaş olasılığına hazırlanmak için müttefik ülkelerle savunma bağlarını güçlendirmeye çalıştığını ifade ettiler.

Japonya-İngiltere anlaşmasının, ülkeler arasında ortak tatbikatlar ve lojistik iş birliğini kolaylaştıracağı belirtilirken, ayrıca iki ülke ordularının diğer ülkede konuşlanma ve ortak operasyon kabiliyetini de geliştireceği bildirildi.

Amerikan Girişim Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunun Asya güvenlik uzmanı Zack Cooper, FT'ye yaptığı değerlendirmede, "Japonya ve İngiltere arasında karşılıklı bir erişim anlaşması, iki tarafın birlikte tatbikat yapmasını ve çalışmasını kolaylaştıracak. Bu sayede İngiliz silahlı kuvvetlerinin Hint-Pasifik bölgesinde daha kolay konuşlandırılmasını ve eğitilmesini sağlanacak. Onlarca yıldır Asya'daki ittifaklar, ABD aracılığıyla bir merkez ve karşılıklı model olarak tanımlanan şekilde birbirine bağlandı. Şimdi Japonya, İngiltere ve Avustralya da dahil olmak üzere bazı ABD müttefikleri kendileri de merkez olarak hizmet ediyor" yorumunda bulundu.

Filipinler'le anlaşma yolda

Eski bir Pentagon yetkilisi olan Christopher Johnstone, Japonya-İngiltere anlaşmasının "önemli bir adım" olduğunu söyledi. Japonya'nın ABD müttefikleri ve ortaklarıyla güvenlik bağlarını çeşitlendirme çabalarına dikkat çeken Johnstone, Japonya'nın İngiltere ile Avustralya'dan daha az askeri güce sahip olması nedeniyle pratik etkisinin düşük kalacağını da sözlerine ekledi.

Johnstone ayrıca, Japonya'nın Filipinler'le de benzeri bir anlaşma imzalamayı planladığını aktararak, "Japonya ile Filipinler arasında imzalanacak Karşılıklı Erişim Anlaşması, stratejik olarak çok daha önemli olacaktır" yorumunda bulundu.

Haberde, ABD'nin Tayvan üzerinde bir savaş çıkması durumunda stratejik olarak önemli bir yer olacak Filipinler'deki üslere erişimi genişletmeyi planladığı da belirtildi.

Japonya ABD'yle görüşüyor

Kaynaklara göre Japonya, Çin'in doğusundaki hedefleri vurmasını sağlayacak Tomahawk seyir füzelerini almak için ABD'yle görüşmelere devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Japonya Dışişleri Bakanı Yoşimasa Hayaşi bu hafta Almanya'da bölgedeki durumu ele almak için bir araya gelirken, ikilinin "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumanın zorunluluğunu" görüştüğü açıklanmıştı.