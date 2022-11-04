Japon basını: ABD, Japonya ve Güney Kore liderleri KDHC'ye karşı buluşacak

Japonya, ABD ve Güney Kore liderlerinin, bu ayın ortasında, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin füze denemeleri gündemiyle bir araya gelebileceği değerlendiriliyor.

Japon Kyodo ajansına göre ABD Başkanı Joe Biden, gelecek haftalarda "Kuzey Kore" gündemiyle Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüşecek.

Liderlerin, Kamboçya'daki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi (10-13 Kasım) veya Endonezya'daki G-20 Liderler Zirvesi (15-16 Kasım) kapsamında buluşmayı planladığı belirtiliyor.

KDHC'nin füze geliştirme ile nükleer programlarının son durumunun ele alınacağı zirvede, üç ülkenin askeri işbirliğinin güçlendirilmesi adımları konuşulacak.

ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol görüşmesi, en son İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nde gerçekleşmişti.