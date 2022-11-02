Kore'de bölünme sonrası bir ilk: Güney ve Kuzey birbirlerinin sahillerine füze fırlattı

Güney Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) en az 10 füze denemesi yapmasına, Doğu Denizi'ne savaş uçaklarıyla yaptığı 3 füze atışıyla karşılık verdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada KHHC'nin füze atışları "provokasyon" diye nitelenerek bunlara F-15K ve KF-16 savaş uçaklarından yapılan füze atışlarıyla yanıt verildiği belirtildi.

Açıklamada, havadan karaya kısa menzilli balistik füze atışlarının iki ülke arasındaki fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nın (NLL) kuzeyindeki Doğu Denizi'ne yapıldığı kaydedildi.

Kuzey tarafının deniz sahası vuruldu

KDHC'nin füzelerinden birinin Güney Kore deniz sahasına düştüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu "ihlale" karşılık, Kuzey tarafının deniz sahasına da atış yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, Güney Kore ordusunun yanıtlarının "Kuzey tarafının provokasyonlarına sert bir şekilde yanıt verme kararlılığını teyit ettiği" kaydedilirken "Bu, düşmanımızı net bir şekilde vurabilecek kapasiteye de sahip olduğumuzu gösteriyor" ifadesi kullanıldı.

KDHC, günün erken saatlerinde 3'ü kısa menzilli balistik füze olmak üzere, en az 10 füze denemesi yapmıştı. Güney Kore füzelerden birinin kendi deniz sahasına düştüğünü, bunun Kore Yarımadasının bölünmesi sonrası ilk kez bir KDHC füzesinin deniz sahasına düştüğünü duyurmuştu.

ABD ile Güney Kore'nin tatbikatlarına karşı uyarı

Denemelerin, hafta boyu sürmesi beklenen ve F35 jetleri dahil yaklaşık 240 uçağın yer aldığı ABD ve Güney Kore'nin ortak hava tatbikatına denk gelmesi dikkati çekti.

KDHC dün yaptığı açıklamada ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatları sürdürmeleri durumunda "tarihteki en korkunç bedeli ödeyecekleri" uyarısında bulunmuştu.