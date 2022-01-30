Japonya: Kore yeni bir füze testi gerçekleştirdi

Japonya hükümeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) bu sabah yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiğini iddia etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, Pyongyang'ın 07.52 sıralarında ülkenin iç kesimlerinden Japon Denizi istikametine doğru balistik füze fırlattığı ifade edildi.

Füzenin 2 bin kilometre irtifa ile 800 kilometre uçtuğu belirlenirken, yaklaşık 30 dakika havada kaldığı belirtildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da füze denemesini doğruladı.

Buna göre, Pyongyang'ın bu ayki denemelerinin sayısı 7'ye yükselmiş oldu.