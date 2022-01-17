Güney Kore: Pyongyang havaalanından iki balistik füze fırlattı

Güney Kore ordusu, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) Pazartesi günü başkent Pyongyang'daki bir havaalanından iki kısa menzilli balistik füze olduğu öne sürülen cisim fırlattığını duyurdu.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno da söz konusu eylemi "barış ve güvenliğe tehdit olarak" nitelendirirken Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian'sa "İlgili tarafları yarımadadaki genel barış ve istikrarı akılda tutmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

KDHC geçen iki hafta içerisinde ayrı ayrı üç füze testi daha gerçekleştirmişti. Cuma günü yapılan son testte, trenden ateşlenen bir çift kısa menzilli balistik füze yer alırken, öncesinde de iki farklı yüksek hız ve manevra kabiliyetine sahip hipersonik füze test edilmişti.

Kore'nin hipersonik füze testlerini takiben ABD ülkeye yeni yaptırımlar açıklamıştı. ABD'nin son gerçekleştirdiği üç hipersonik füze denemesi hüsranla sonuçlanmıştı. Hipersonik füzeler, kıtalar arası balistik füzelerle karşılaştırıldığında alçak irtifalardan uçarken geleneksel engelleme yöntemleriyle durdurulması mümkün olmayan silahlar olarak değerlendiriliyorlar.

ABD ordusunun Hint-Pasifik Komutanlığı bugünkü füze testinin "ABD veya müttefikleri için acil bir tehdit oluşturmadığını", ancak "bu füze fırlatmalarının (Kore'nin) yasadışı silah programının istikrarsızlaştırıcı etkisini vurguladığını" söyledi.

Kore, 2017'den sonra uzun menzilli kıtalararası balistik füzelerini veya nükleer silahlarını test etmedi, ancak 2019'da ABD'nin nükleer silahlardan arındırma görüşmelerinin devamını imkânsız duruma getirmesini takiben bir dizi yeni kısa menzilli balistik füze test etmeye başladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Çarşamba günü Pyongyang'a ilk yeni yaptırımları getirmiş ve BM Güvenlik Konseyi'nden Kore menşeli kurumları kara listeye almasını talep etmişti.

Fırlatmaya ilişkin henüz KDHC tarafından bir açıklama gelmiş değil.