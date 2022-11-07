Japonya ile ABD'den Çin Denizi'nde ortak hava tatbikatı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) bölgedeki füze denemelerinin ardından, Japon hükümetinin askeri caydırıcılığını güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi. Japonya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) ile ABD ordusunun Japonya'nın Kyuşu bölgesinin kuzeybatısındaki Doğu Çin Denizi üzerinde düzenlediği ortak hava tatbikatına 9 savaş uçağı katıldı.

"İki müttefik kuvvetin yakın işbirliğini göstermeyi hedeflediği" açıklanan tatbikatta Japonya'dan F-2 jetleri ile ABD'den B1-B bombardıman uçakları ve F-16 jetleri yer aldı. Bölgesel gerginliğin yükseldiği belirtilen açıklamada, tatbikatın "ASDF ve ABD ordusunun bölgedeki güvenlik sorunlarını çözmeye hazır olduğunu gösterdiği" kaydedildi.

KDHC'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, Japonya'nın üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü. Benzer bir deneme, en son Eylül 2017'de yapılmıştı. (AA)