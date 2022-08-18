Japonya gençlerin daha fazla alkol tüketmesini istiyor: Amaç vergi gelirini artırmak

Japonya'da gençlerin daha az alkol kullanması sebebiyle, Japonya Ulusal Vergi Dairesi "Sake Viva! (Çok yaşa sake!)" kampanyası başlattı. Pirinçten üretilen sake, Japonya'nın ulusal içkisi olarak biliniyor.

Yapılan açıklamada, gençlerin daha fazla alkol tüketmesini sağlamak için yeni fikirler bulunması talep edildi. Kampanya sonucunda, gençlerin alkol tüketiminin düşük olması sebebiyle düşen vergi gelirlerinin tekrar artması amaçlanıyor.

Ülke gençlerindeki az alkol tüketimi trendini değiştirmeye çalışan Japonya Ulusal Vergi Dairesi, hükümetin de desteğiyle başlattığı kampanya ile içki içmeyi daha çekici hale getirecek fikirler bulmayı hedefliyor.

Alkolden elde edilen vergi geliri de 1980'de toplam gelirin yüzde 5'ini oluştururken, 2020'de bu oran yüzde 1,7'ye düştü.

Hükümetin bu kampanyası ülkede tepkilere yol açarken, bazı kesimler desteklerini açıkladı.