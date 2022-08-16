Japonya Başbakanı Kishida'ya suikast tehdidi

Japonya'da eski Başbakan Şinzo Abe'nin seçim konuşması yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmesinin yankıları sürerken, ülkede bu kez yeni bir suikast iddiası haberi gündeme geldi.

Japonya’da polisin, emniyet acil durum hattını arayarak Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya suikast düzenleme tehdidinde bulunan 51 yaşındaki bir erkeği tutukladığı ortaya çıktı.

Tokyo yakınlarındaki Saitama şehrinde ikamet eden 51 yaşındaki Satoşi Yamagişi, emniyet acil durum hattı 110'u arayarak Kishida'ya suikast düzenleme tehdidinde bulundu. Yapılan teknik incelemenin ardından şahsın adresini tespit eden emniyet güçleri, şüpheliyi tutukladı.

Suçlamaları reddetti

Polisteki ifadesinde suçlamaları reddeden Yamagişi'nin, olayla ilgili bilgisinin olmadığını iddia ettiği öğrenildi. Öte yandan şüphelinin evinde yapılan aramada herhangi bir silah bulunamazken, şahsın bir siyasi veya dini örgütle bağlantısı da tespit edilemedi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.