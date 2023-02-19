Japonya Dışişleri Bakanı: Ülkenin en ciddi güvenlik ortamıyla karşı karşıyayız

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Almanya'daki 59. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) marjında düzenlenen "Hint-Pasifik'te Güç Dengesini Korumak" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna krizinin ilk yıl dönümüne erişileceğini belirterek, Japonya'nın, Rusya karşıtı uluslararası yaptırımlara "güçlü kararlılıkla" katılım gösterdiğini dile getirdi.
Dünyanın hiçbir yerinde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüslerine müsamaha gösterilmemesinin öneminden bahseden Yoşimasa, Hint-Pasifik'teki tansiyona dikkat çekti.
Japonya'nın etrafındaki sularda artan askeri faaliyetlerle Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin balistik füze denemelerine işaret eden Yoşimasa, Doğu Asya'nın güvenlik ortamına yönelik taşıdığı kaygıları aktardı.
"Bugünün Ukraynası, yarının Doğu Asyası olabilir." diyen Yoşimasa, Japonya'nın, İkinci Dünya Savaşı sonrası en ciddi ve karmaşık güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. (AA)