Japonya açıklarında tekne faciası: 1 ölü, 6 kayıp

Basında bugün çıkan haberlere göre, bu hafta başlarında Japonya Denizi'nde alabora olan Güney Kore balıkçı teknesinin bir mürettebatı ölü bulundu ve iki kişi kurtarıldı.

Kyodo'nun kurtarma ekiplerine dayandırdığı haberine göre, altı balıkçının hâlâ kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Basın ajansına göre Çarşamba günü, Kore yarımadası ile Japonya arasındaki sularda içinde dokuz kişinin bulunduğu 72 tonluk bir balıkçı teknesi alabora oldu.

Her iki ülke de arama kurtarma operasyonları başlattı. Güney Kore ekipleri hayatta kalanları aramaya devam ederken, Japonya aramaları Cuma günü sonlandırdı.