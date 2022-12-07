Japon savaş uçakları İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez Filipinler'e indi

Japon savaş uçakları, 1945'te sona eren İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez kıyı komşusu Filipinler topraklarına iniş yaptı.

Haber Merkezi

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne (ASDF) ait  iki F-15 savaş uçağı, Filipinler'in başkenti Manila'nın kuzeybatısında Malabacat'ta konuşlanan Clark Hava Üssü'ne indi.

ASDF açıklamasına göre, savaş jetlerine, yakıt ikmal ile nakliye uçakları da eşlik etti.

ASDF, Filipin Hava Kuvvetleri (PAF) ile savunma işbirliği ve koordinasyonunu artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Japon savaş uçakları, 1945'te sona eren İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez kıyı komşusu Filipinler topraklarına iniş yapmış oldu.

Resmi Kyodo ajansına göre, İkinci Dünya Savaşı esnasında Japonya İmparatorluğu, Filipinler'i 3 yıldan fazla işgali altında tuttu.

Bu sırada Japon kuvvetleri, söz konusu hava üssünü, Amerikan güçlerine karşı düzenlediği "kamikaze intihar saldırıları" için kullanmıştı. (AA)

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