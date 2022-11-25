Japonya: Çin'e ait gemiler Japon kara sularına girdi

Japonya'nın Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları çevresinde Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Ulusal kara sularının kapsadığı bölgede seyreden gemilerin yerel saatle 02.40'ta Minamikojima etrafında Japon balıkçı gemilerine yaklaşmaya çalıştığı ifade edildi.

Çin gemilerine bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulunan Japon Sahil Güvenlik unsurlarının, balıkçı gemilerinin emniyetini sağladığı bildirildi.

Takımada gerilimi

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor. (AA)