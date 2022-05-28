Japon Kızıl Ordusu kurucusu Şigenobu Fusako 20 yıl sonra serbest bırakıldı

Japon Kızıl Ordusu'nu (JRA: Nihon Sekigun) Okudaira Tsuyoşi ile birlikte 1971 yılında kuran Şigenobu Fusako 20 yıldır kaldığı cezaevinden 76 yaşında serbest bırakıldı. Kasım 2000'de Osaka'da yakalanan Fusako, öncesinde 30 yıl boyunca Ortadoğu'da yaşamış, örgütü ve kendisi Filistin yanlısı bir tutumda bulunmuştu.

Fusako, Japonya Komünist Ligi-Kızıl Ordu Grubu'ndan 1971 yılında ayrılmış, aynı yıl JRA'yı kurmuştu. Fusako,1972’de İsrail'in başkenti Tel Aviv’de Ben Gurion Havalimanındaki 26 kişinin hayatını kaybedip 80 kişinin yaralandığı ve 1974'te Hollanda'nın Lahey kentindeki Fransız büyükelçiliğinin kuşatma altına alındığı olaylar sebebiyle ceza almıştı.

Fusako, hapiste bulunduğu 2001 yılında JRA'nın feshedildiğini "Umutlarımız gerçekleşmedi" diyerek duyurmuştu.

Şigenobu Fusako serbest kaldıktan sonra, tanımadığı insanlara verdiği zarar nedeniyle özür dileyerek, "Geçmişim üzerinde kafa yormaya ve merakla yaşamaya devam etmek istiyorum" dedi.