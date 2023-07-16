Jane Birkin yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü müzisyen ve oyuncu Jane Birkin Fransa'nın başkenti Paris'te 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Fransa Kültür Bakanlığı İngiltere doğumlu sanatçının ölümünün ardından yaptığı açıklamada ülkenin "zamansız bir Frankofon ikonu"nu kaybettiğini duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlere göre Birkin evinde ölü bulundu. Daha önce kalp rahatsızlıkları olan Birkin 2021 yılında felç geçirmişti.

Jane Birkin 1969 yılında Fransız şarkıcı Serge Gainsbourg ile seslendirdiği “Je t’aime...moi non plus" şarkısıyla ünlenmişti.

1960'lardan itibaren Fransa'ya yerleşen Birkin müzik kariyerinin yanısıra onlarca filmde de rol aldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da Birkin'in ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada "En Parisli İngiliz bizi terk etti. Her zaman bize eşlik eden şarkılarını, gülüşlerini ve eşsiz şivesini asla unutmayacağız" dedi.