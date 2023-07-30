Jandarmaya 'Eşkıya gibi hareket edemezsiniz' demişti: Mahmut Tanal hakkında hukuki süreç başlatıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kesimine karşı direnişi ziyaret eden CHP heyetinde yer alan milletvekili Mahmut Tanal hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Tanal, jandarmanın bölgeye gelen yurttaşların kimlik bilgilerini almasına tepki göstermişti. Tanal, "fişleme" tepkisi gösterdikten sonra ”Eşkıya gibi hareket edemezsiniz” diyerek, arama kağıdını alıp kaçan jandarma erini kovalamıştı.

Görüntülerin ardından, "Mahmut Tanal tutuklansın" etiketi sosyal medyada TT oldu.

Bunun üzerine açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, Tanal'ın ismini vermeden "Jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi bir 'KANUN ORDUSUDUR' ve 184 yıldır EŞKIYALARLA mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir Görevini yapan Jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."

Tanal'dan tepki

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından Tanal, "Mahmut Tanal tutuklansın" başlığının ekran görüntüsünü paylaşarak tepki gösterdi.

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Akbelen Ormanı’nı savunan vatandaşların fişlenmesine karşı çıkmamdan rahatsızlık duyan 5’li Çete’nin beslediği trol çeteleri, Twitter’da 'Mahmut Tanal tutuklansın' başlığıyla sahte gündem etiketi oluşturdu.

Suç işleyenlerin, hukuksuzca davrananların, kanun dışına çıkanların, anayasayı çiğneyenlerin ödüllendirildiği, ağaç katliamına karşı direnen İkizköy halkının yanında duran, anayasayı, hukuk kurallarını hatırlatan milletvekilinin hedef gösterildiği bir düzeni kurdular! Bu tür baskılara, sahtekarlıklara, manipülasyonlara pabuç bırakmayız! Akbelen Ormanı’nda derhal ağaç katliamı durdurulsun!"