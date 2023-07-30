Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'Mahmut Tanal' açıklaması: 2 personel açığa alındı

Jandarma Genel Komutanlığı, ağaç kıyımının devam ettiği Akbelen Ormanı'nda CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'la jandarma arasındaki tartışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmış olup, şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca, "Milletvekili Mahmut Tanal’ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında, görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli de açığa alınmıştır" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli açığa alınmıştır. Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir."

Ne olmuştu?

Akbelen'i ziyaret eden CHP heyetinde yer alan Tanal, jandarmanın bölgeye gelen yurttaşların kimlik bilgilerini almasına tepki göstermişti. Tanal, "fişleme" tepkisi gösterdikten sonra ”Eşkıya gibi hareket edemezsiniz” diyerek, arama kağıdını alıp kaçan jandarma erini kovalamıştı.

Görüntülerin ardından, "Mahmut Tanal tutuklansın" etiketi sosyal medyada TT olmuştu.

Bunun üzerine açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, Tanal'ın ismini vermeden "Jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" demişti.