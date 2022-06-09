James Webb Uzay Teleskobu'na meteoroid çarptı

Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması için 25 Aralık 2021'de uzaya fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu'na meteoroid çarptığı açıklandı.

NASA tarafından yapılan açıklamada, James Webb Uzay Teleskobu'nun ana aynasına çarpan kum tanesi boyutundaki mikrometeoroidin, teleskobun verilerinde gözle görülür bir etki yaratabileceği ifade edildi. NASA, buna rağmen uzay teleskobunun görevinin genel performansının değişmeyeceğini söyledi.

James Webb Uzay Teleskobu'ndan ilk görüntülerin 12 Temmuz'da dünyaya ulaşması ve yayınlanması planlanıyor.