Çin Uzay İstasyonu'na 3 taikonot gönderildi

Çin bugün yerel saatle 10.44'te Shenzhou-14 uzay aracının başarıyla fırlatıldığını açıkladı. Çinli 3 taikonotu (astronot) taşıyan Shenzou-14'ün hedefinin, Çin'in kendi uzay istasyonu olacak olan Tiangong Uzay İstasyonu'nun inşaat süreci olduğu açıklandı.

Shenzou-14, Kuzeybatı Çin'de bulunan Gansu'daki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 10.44'te Long March-2F Y14 taşıyıcı roketiyle fırlatıldı. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın açıklamasına göre, yaklaşık 577 saniyelik bir uçuştan sonra, Shenzhou-14 insanlı uzay aracı roketten ayrıldı.

Mürettabatın durumunun beklenildiği üzere iyi olduğu belirtilirken, fırlatma görevinin başarıyla tamamlandığı açıklandı. Fırlatmadan 6 buçuk saat sonra mürettabatın ve Shenzou-14'ün, uzay istasyonuna bağlanması bekleniyor

3 kişilik ekip 180 gün boyunca uzayda olacak

Shenzhou-14 misyon komutanı 43 yaşındaki Chen Dong, ayrıca eski bir savaş jeti pilotu. Chen Dong'un görevdeki partnerlerininse 43 yaşındaki Liu Yang ve 46 yaşındaki Cai Xuzhe olduğu açıklandı. Liu Yang, on yıl önce yaptığı bir uçuşla Çin'in ilk kadın taikonotu olmuştu. Chen Dong, fırlatma öncesi verdiği röportajda, "Shenzhou-14 misyonu, Çin'in uzay istasyonunun inşaat aşamasında çok önemli bir savaş" dedi.

Shenzhou-14, Çin Uzay İstasyonu yörünge montaj aşamasında Tianhe modülüne ilk mürettebatlı uzay uçuşu görevini gerçekleştiriyor. Shenzhou-14'ın görev süresinin 6 ay olduğu belirtildi.

Shenzou-14'ün görev süresinin bitmesinin ardından, Wentian ve Mengtian uzay istasyonu laboratuvar modülleri, Tianzhou-5 kargo uzay aracı ve Shenzhou-15 insanlı uzay aracı Tiangong Uzay İstasyonu'nun inşaatı için gönderilecek.

Tiangong Uzay İstasyonu

Çin Uzay İstasyonu projesi, 1992 yılında onaylanmıştı. İstasyonun, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) beşte biri boyutunda inşa edilmesi planlandı. Çin Uzay İstasyonu'nun ilham kaynağıysa Sovyetler Birliği'nin 1986'da gönderdiği Mir Uzay İstasyonu. Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'nun boyutu ve yapısı, 2001 yılına kadar kullanılan Mir Uzay İstasyonu'yla benzerliklere sahip.

Tiangong Uzay İstasyonu, inşaatı tamamlandıktan sonra en az 10 yıl boyunca kullanılması bekleniyor. Ancak yapılan açıklamalarda zaman içerisinde uzay istasyonunun yapısının değiştirilebileceği ifade edildi.