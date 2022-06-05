Avustralya'dan Çin'e 'taciz uçuşu' suçlaması

Avustralya, Çin'e ait bir savaş uçağının Güney Çin Denizi üzerindeki deniz gözetleme uçaklarından birini tehlikeli manevralar yaparak taciz ettiğini ve olay sonucunda uçaklarının üsse çekildiğini açıkladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yaşanan olayın ardından Çin'e endişelerini dile getirdiğini belirtirken, Savunma Bakanı Richard Marles ise Çinli J-16'nın Avustralya uçağına çok yakın uçtuğunu vurgulayarak "Tamamen kendi haklarımız dahilinde faaliyet gösteriyoruz. Ticaretimizin çoğu Güney Çin Denizi'nden geçiyor. Bu olay bizi faaliyetlerimizden alıkoymayacaktır" diye konuştu.

Pekin'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Çin, Güney Çin Denizi'nin tamamında hak iddia ediyor.