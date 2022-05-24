'Askeri destek' sözünün ardından: Tayvan'da savaş senaryoları

ABD Başkanı Joe Biden'ın olası bir Çin "saldırganlığı" karşısında Tayvan'a askeri destek sözü vermesi tartışılmaya devam ediyor. ABD'li televizyon kanalı NBC News'te askeri uzman Sebastian Roblin tarafından yapılan değerlendirmede olası savaş senaryoları değerlendirildi. Roblin, Tayvan'ın "müreffeh bir demokrasi" olduğunu iddia ederek Çin Komünist Partisi (ÇKP)'nin barışçıl bir siyasi asimilasyonu gerçekleştiremediğini belirtti.

'Tayvan ilk saldırılara haftalarca dayanmalı'

"Ukrayna bir ABD müttefiki olma yolunda ilerliyor ancak Washington'un jeopolitik kaygıları açısından Tayvan'dan daha az merkezi bir bölgede bulunuyor" ifadelerinin kullanıldığı değerlendirmede, Tayvan'ın olası bir savaştaki avantajları ve dezavantajları özetlendi:

"ABD'nin konvansiyonel askeri gücü, Çin'in ABD'den binlerce mil uzakta bir adayı ele geçirmesini gerçekten engelleyebilir mi? Geçmişte, ABD deniz ve hava üstünlüğü nedeniyle bu son sorunun cevabı açıkça 'evet' idi. Ancak Çin ordusu büyük ölçüde genişledi ve modernleşti. Bu nedenle Tayvan halkı ve ordusu ABD ve müttefiklerinin tam güçle karşılık verebilmesi için ilk saldırılara haftalarca dayanacak kadar sağlam olmalıdır.

Coğrafi olarak, Tayvan bir ada olduğu için, yalnızca Çin'in deniz ve hava yoluyla oraya çıkarabileceği daha az sayıda askerin tehdidi altındadır. Ancak Tayvan ile Çin arasındaki nüfus (kabaca 60:1) ve askeri güçteki büyük eşitsizlik, Ukrayna'nın Rusya karşısındaki durumundan daha elverişsiz. Ve büyük bir amfibi istilası zorlu bir girişim olsa da, Çin ordusu adayı ablukaya alıp binlerce seyir ve balistik füzeyle bombalayabilir."

'Çin'in savaş deneyimi olmadı'

Öte yandan Roblin, Rusya'nın Afganistan, Çeçenistan, Gürcistan ve Suriye'de birçok savaş deneyimi olduğunu aktararak Çin'in 1979'da Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni işgal girişimi dışında bir savaş deneyimi bulunmadığının altını çizdi.

Son olarak Roblin, bir savaş durumunda uygulanacak ABD yaptırımlarının etkisine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Pekin, ABD ve Batılı müttefiklerinin Rusya'ya yüzde 15'lik bir ekonomik daralmaya neden olan ezici yaptırımlar uygulamasını izliyor. Ancak Çin Rusya'dan çok daha fazla ekonomik dayanıklılığa sahip ve Rusya'nın yapmakta zorlandığının aksine uzun menzilli füzeleri seri bir şekilde üretebilir"