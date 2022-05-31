Sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'un (Jahrein) Twitter hesabı askıya alındı.
Sonuç'un askıya alınan Twitter hesabında "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ibaresine yer verildi.
Haber Merkezi
Av. Eren Selanik
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
Sosyal medya fenomeni Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı.
Haber Merkezi
Sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'un (Jahrein) Twitter hesabı askıya alındı.
Sonuç'un askıya alınan Twitter hesabında "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ibaresine yer verildi.