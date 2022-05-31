Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı

Sosyal medya fenomeni Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı.

Haber Merkezi

Sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'un (Jahrein) Twitter hesabı askıya alındı.

Sonuç'un askıya alınan Twitter hesabında "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ibaresine yer verildi.

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