Jahrein'e yanıt: 'Gestapo musun, Goebbels mi yoksa zibidi bir zaptiye misin!'

Habertürk köşe yazarı Sevilay Yılman, Aynur Doğan'ı ve İBB'yi hedef alan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'a (Jahrein) ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı.

"Gamer bu arkadaş. Oğlan da çoğu akranı gibi pek meraklı internet üzerinden canlı yayınlanan oyunları izlemeye. Bir ara bütün gün evin içindeydi bu Jahrein’in sesi. Adam oyun oynuyor ama o kadar ağzı bozuk ki! Yayında sürekli sinkaflı küfürler filan ediyor. Yasak getirmem mümkün değil tabii ama 'Ben evdeyken en azından sesini açma şu adamın!' demişliğim vardır" aktarımında bulunan Yılman, bu ismin Kılıçdaroğlu ve Babacan'ı konuk ettiği yayınlara işaret ederek, üne kavuşmasının bir nedeninin de bu olduğuna değindi.

Söz konusu ismin Aynur Doğan'ı ve belediyeleri hedef almasını eleştiren Yılman, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Asıyor, kesiyor, Aynur’un konserlerinin iptali için Bursa Belediye Başkanı’na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na emirler yağdırıyor filan.

Arkadaş sevmeyebilirsin Aynur’u.

Hatta politik olarak Kürtçe müziğe karşı da olabilirsin.

Ve bu konudaki yorumlarını da takipçilerinle paylaşabilirsin.

Ama “İzin vermiyorum” ne demek ya!

Kimsin sen!

Gestapo musun, Goebbels mi yoksa zibidi bir zaptiye misin!

Kimsin!"