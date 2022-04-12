Jackie Chan, Küba'yla kültürel ilişkileri güçlendirmeye girişiyor

Çin'deki Küba Büyükelçiliği dün yaptığı açıklamada ünlü dövüş sanatı uzmanı ve aktör Jackie Chan'in Küba'yla kültürel ilişkileri güçlendirmeyi dört gözle beklediğini ifade etti. Küba'nın Çin Büyükelçisi Carlos Miguel Pereira'yla görüşen Jackie Chan, ayrıca Küba'nın sağlık sistemi için bir milyon yüz maskesi bağışladı.

Küba'nın Çin Büyükelçisi Carlos Miguel Pereira'ya göre, Çinli dövüş sanatçısı, Çin'in en ünlü düşünce kuruluşlarından Charhar Enstitüsü'nün başkanı Han Fangming'le birlikte Pekin'deki Küba büyükelçiliğini ziyaret ettiği sırada bu açıklamaları yaptı.

Prensa Latina'nın haberine göre Her iki Çinli isim de Küba'ya, tarihine ve kültürüne olan sevgilerini ve hayranlıklarını ifade ederken, Jackie Chan son kitabının bir kopyasıyla birlikte Charhar Enstitüsü ve kendi vakfı adına bir milyon yüz maskesi bağışladığını bildirdi.

Kübalı diplomatın yaptığı açıklamada Jackie Chan'in Küba Wushu Okulu'nun başkanı ve kurucusu Roberto Vargas Lee'yle ortak çalışmaların da bulunduğu hatırlatıldı.

Aslen Hong Konglu olan Jackie Chan, Chanhar Enstitüsü'nde Kültür ve Barış Komitesi başkanı ve BM Uluslararası Çocuk Fonu'nun Büyükelçisi olarak görev yapıyor.