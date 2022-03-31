İzmit'te kadın cinayeti: Eşi tarafından öldürüldü

İzmit'te yaşayan A.P., eşi H.P. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Haber Merkezi

İzmit'te Erenler Mahallesi Kamer Sokak'ta yaşayan A.P. oturdukları apartmanın önünde eşi H.P.'yi bıçakladı.

DHA'nın haberine göre, A.P.’nin yardım çağrıları üzerine apartman sakinleri olay yerine gelirken, şüpheli H.P olay yerinden kaçtı. A.P., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. A.P. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 yaşındaki kızını da yanına alarak kaçtığı belirlenen H.P.yi yakalama çalışmaları sürüyor. 

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