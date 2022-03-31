İstanbul’da 4 gün önce kaybolan kadın ölü bulundu

Olay, saat 19.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’ndeki bir kafeteryada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’nde yaşayan 26 yaşındaki Seher Akkoyun geçtiğimiz cumartesi günü evden çıktı. Akkoyun'dan o andan itibaren haber alınmaması üzerine ailesi emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, genç kızın yaşadığı binanın çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar sürdüğü esnada bugün akşam saatlerinde Seher Akkoyun, Kağıthane’deki bir iş hanına girdi. Kadın, asansöre bildikten sonra binadaki kafeteryaya giriş yaptı. Tuvalete yönelen genç kadın bir daha dışarıya çıkmadı.

Kafeterya çalışanları bir süre sonra temizlik için tuvalete girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu fark eden çalışanlar, kilidi açıp içeriye girdiklerinde genç kadının hareketsiz yattığını gördü. Çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri iş hanı ve kafeteryanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Cenazenin yanında bir de şırınga bulunduğu belirtildi.

Akkoyun’un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. (İHA)