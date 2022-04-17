İzmit'te halkın temsilcileri seçildi: 'TKP, içinde umut taşıyan herkesi örgütlenmeye çağırıyor'

TKP Kocaeli İl Örgütü, 3 Nisan’da Gebze’de yaptığı etkinlikten sonra halkın temsilcilerini seçtiği halk toplantılarının ikincisini İzmit Merkez’de gerçekleştirdi.

TKP Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler’in de katıldığı toplantıda halkın yoğun katılımı dikkat çekti.

'Seçimlerdeki sonuç halkın örgütlülüğüyle belirlenir'

Güler, konuşmasına TKP’nin bu halk toplantılarını düzenleme gerekçelerini anlatarak başladı. Sözlerine, “Geçen gün katıldığım bir televizyon programında, altılı masada bulunan partilerin temsilcileri aralarında konuşurlarken, halkın yoğun şekilde yoksullaştırma operasyonuna maruz bırakıldığı böylesi bir dönemde konuştuklarına inanamayıp istemsizce ‘milletvekili pazarlığı yapıyorlar’ dedim,” diye başlayan Güler, altılı muhalefet masasının halkın can alıcı gündemiyle ilgilenmediğini, emekçilerin umutlarının üzerine oturarak siyasi rant devşirdiğini vurguladı. Güler konuşmasının devamında, seçimlerdeki sonucun ancak halkın örgütlülüğüyle belirlenebileceğini, şimdiden örgütlenmeye başlamadan makus talihimizi kimsenin değiştirmeyeceğini, toplumdaki unutkanlığın, umursamazlığın ve dinselleşmenin de örgütsüzlükten kaynaklandığını söyledi.

Güler son olarak TKP’nin “bağımsızlık, laiklik ve sermaye karşıtlığı” üçgeninde belirlediği temel prensipleri savunan her yurttaşla beraber yürümeye hazır olduğunu söyleyerek davetlileri TKP’ye gönüllü olmaya çağırdı.

Halk temsilcileri konuştu

Aydemir Güler’den sonra Kocaeli Örgütü’nden önümüzdeki seçimler için milletvekili aday adaylıklarını açıklayan dört halk temsilcisi söz aldı.

Yayınevi emekçisi Berk Çetin, üniversitede mescit talebiyle başlatılan imza kampanyası sırasında üniversitelerde mescit olmaması gerektiğini savunduğu için havuz medyasından bir gazete tarafından hedef gösterildiğini ve o süreçte kendisine sadece Türkiye Komünist Gençliği’nin sahip çıktığını söyleyerek başladığı konuşmada, piyasalaşma ve gericiliğin hayatın her alanında dayanılmaz boyutlara ulaştığını, tarihe ve işçi sınıfına karşı sorumluluğu bütün emekçilerin hissetmesi gereken bir dönemden geçtiğimizi söyledi ve bu sorumluluğun gereği olarak milletvekili aday adaylığı görevini kabul ettiğini belirtti.

Berk Çetin’den sonra Erdoğan Boztepe söz aldı. 13 yaşından beri çalışmakta olduğunu, koşullarını değiştirebilmek için dışarıdan ortaokulu ve liseyi bitirmesine rağmen çalışma koşullarının iyileşmeyeceğini erken yaşta kavradığını dile getiren oto tamir işçisi, “Okuyup durmamı söylediler, ben de baktım olmuyor; Jack London, Tolstoy okudum,” dedi. İki çocuk babası Erdoğan Boztepe, tek kurtuluşun örgütlenmekten geçtiğini 15 yıl önce kavradığını ve TKP saflarında mücadele etmeye karar verdiğini söyledi. “Çırak Aranıyor” ilanı arayarak geçen çocukluğunu bugün Suriyeli çocuklarda gördüğünü dile getirdi.

'Ankara'ya gitmeyeceğim'

Oğluna, vekil olunca Ankara’ya gitmeyeceğini; mahallesini, çalıştığı iş yerini örgütlemeye devam edeceğini anlattığını iletti.

Erdoğan Boztepe’den sonra sözü emekçi kadın Vildan Sayıner aldı ve 45 yıldır bilfiil çalıştığından bahsetti. “Emekli olduğumda dünyayı dolaşacağımı düşünmüyordum ancak deniz kenarında keyif yapabileceğimi düşünmeme rağmen mevcut Türkiye koşullarında barınma, ısınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarımı emekli maaşıyla karşılayamadığımı gördüm,” diyen Sayıner, bu nedenle hâlâ çalışmak zorunda olduğundan, her gün artan hayat pahalılığına rağmen kafesini ayakta tutmaya çalışarak hayatını idame ettirmeye çalıştığından bahsetti.

'Umutsuzluk bizden uzak olsun'

Vildan Sayıner’den sonra sözü Engin Konak aldı. “Bunca yıl bildiri dağıtmakla, gazete satmakla bir şey olmaz, iyi konuşuyorsunuz, güzel konuşuyorsunuz ama şimdi zamanı değil dediler, peki AKP gidince faturalar ne olacak, NATO’culuk ne olacak, bağımsızlığımız ne olacak?” diye soran Konak, “Birbirimizin etnik kökeniyle, diliyle, diniyle uğraşmaktan vazgeçelim. Evlerinizin kapısını bize açın, açamıyorsanız siz gelin, bu düzeni değiştirelim. TKP, içinde umut kırıntısı taşıyan herkesi örgütlenmeye çağırıyor, yeter ki umutsuzluk bizden uzak olsun,” diyerek sözlerine son verdi. Buluşma yeni TKP Gönüllüleri'nin form doldurmasıyla son buldu.