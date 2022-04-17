Alanya'da halkın temsilcileri seçildi

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) ülkenin dört bir yanında eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcilerini seçtiği toplantılar sürüyor. Toplantıların Antalya'daki üçüncü buluşması için bugün Alanya'da bir araya gelindi.

Toplantıda konuşan TKP Parti Merkez Konseyi üyesi Özkan Öztaş "TKP bu ülkede emekçilerin siyaseti belirlediği bir ülkeyi mutlaka var edeceğiz. Bu emekler ve çabalar bunun için. Bugün burada bir araya gelen yüreği eşitlik ve özgürlükten atan tüm insanlar seçimlerde de emekçilerin bu bayrağını yükseltecekler" dedi.

'Sosyalizmin sesini yükseltmek için aday oldum'

Avukat, emekli ve müzik emekçisinin aday olduğu toplantıda adaylardan arasından müzik emekçisi Caner Gökmen "Yıllardır bu ülkede ezilenler için, ayrımcılığa uğrayan insanlar için mücadele ettim. Bu mücadelelere yabancı biri değilim. Yıllardır farklı etnik kökenden insanların hak ettiği hakları alması için elimden gelen her şeyi yaptım. Ancak gördüm ki bu çalışmalar siyasetle buluşmadıkça, bu siyaset de sosyalist olmayınca kalıcı bir şey elde edemiyoruz. Ve fark ettim ki bugüne kadar bu çalışmaları yaparken yolum hep komünistlerle ve komünist sanatçılarla kesişti. Bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden seçimlerde sosyalizmin sesini yükseltmek için TKP'den aday oldum." dedi.

'Kolayına kaçmayacağız'

Adaylar arasında konuşma yapan Cumhur Tulis "TKP ile yollarım kesiştiğinden bu yana hep sosyalizm mücadelesinde yer aldım. Şimdi de aday oldum. Çünkü biliyorum ki bu işin kolayı yok. Kolayına da kaçmayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Bu seçimlerde emekçilerin sesini yükselteceğiz" dedi.

'Bugün bizim için özel bir gün'

Son olarak söz alan Avukat Canel Durak "Bugün aynı zamanda özel bir gün bizim için. 1999 seçimlerinde kaybettiğimiz Hüseyin Duman'ın ölüm yıl dönümünde yine başka bir seçim için bir araya geldik. Ne mutlu bize ki o çizgiyi hiç bozmadan o günden bu güne mücadeleyi ve kavgayı büyüttüğümüz bir yerden ilerliyoruz. Bugün emekçilerin sesini büyütmek için buluştuk bu iradeyi de seçimlere taşıyacağız" dedi.

Etkinlik TKP Antalya İl Örgütü'nün Antalya yerelinde yaptığı çalışmaların video gösterimiyle sona ererken toplantıya katılan emekçiler TKP'ye gönüllülük formlarını imzaladılar.