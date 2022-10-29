İzmirliler 29 Ekim'de bir araya geldi: 'Bu ülkeye sosyalizm çok yakışacak'

29 Ekim açıklamasında "Cumhuriyet kavgası sermaye egemenliğine karşı emekçilerin ekmek kavgasıdır. Bu kavgayı kazanacağız!" diyen TKP, İstanbul, Ankara ve İzmir'de olmak üzere üç ayrı buluşma yapacağını duyurmuştu.

Buluşmaların ilki için yurttaşlar dün İstanbul Kadıköy İskele Meydanı'nda bugün de Ankara'da Ulus Meydanı'nda bir araya gelmişti.

İzmir'de de yurttaşlar Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde buluştu.

Etkinlikte konuşan TKP Merkez Komite Üyesi ve İzmir İl Başkanı Başar Özer, "Artık cumhuriyetin yıkılmasına izin vermeyeceğiz diyemiyoruz. Uzun yıllara yayılmış kapsamlı bir süreç sonunda buraya gelindi ve sermaye sınıfı yavaş yavaş cumhuriyeti kemirdi" dedi.

Başar Özer'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sermaye sınıfı bağımsızlık ilkesini satarak cumhuriyeti de sattı. Tarikatları hortlattılar, laikliği sattılar. Belki de esasında cumhuriyet padişahın değil halkın yönetimiydi. Bugün tek bir kişinin elinde yetki toplanabiliyorsa bunu TÜSİAD, sermaye sınıfı istediği içindir. AKP eliyle yıllarca kemirilen cumhuriyet bitirildi.

Bu ihanet içerisinde sadece sermaye sınıfı ve AKP de yok. Cumhuriyetin yarattığı Koçlar, Sabancılar da var. Bu patron sınıfı ne kendi be de başka ülkelerin bağımsızlığıyla ilgileniyorlar. Yeni Osmanlıcılık budur. Yeni fetihler bu nedenle istiyorlar. Yeni Osmanlıcılık Türkiye’de düzen muhalefetinin de vizyonu haline gelmiştir. Bu 'vizyonu' kabul etmiyoruz. Biz TKP olarak geleceğe umutla bakıyor, ülkenin ayağa kalkabileceğine inanıyoruz. Laiklik, bağımsızlık istiyorsak, Cumhuriyet istiyorsak sermaye sınıfıyla hesaplaşmak zorundayız.

Yeni Cumhuriyette kimse halktan aldığı yetkiyle halkın üzerinde tepinemeyecektir. Daha önce kurduk yine kurarız. Bu ülkeye sosyalizm çok yakışacak."

Başar Özer'in konuşmasının ardından müzisyen Ercan-Gökhan Çağıran sahneye çıktı.