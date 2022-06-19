İzmirli esnaf: Çocuklar uyuduktan sonra gidiyorum ki bir şey isterlerse mahcup olmayayım

Bir dönerci, İzmir’in Gaziemir ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP Milletvekili Gamze Taşcıer'e "Eve çocuklar uyuduktan sonra gidiyorum ki bir şey isterlerse mahcup olmayayım” dedi.

Taşcıer’e yaşadığı sorunları anlatan dönerci, "Eskiden bir porsiyon tavuk ekmeği 5 liraya satıp üzerine de kâr ediyor, evimi geçindiriyordum. Hatta artanla yoksullara yardım da ediyordum. Bugün ise ben yoksulluğa düştüm, yardım bekler hale geldim. Artık 20 liraya satsam da kâr edemiyorum. Eve çocuklar uyuduktan sonra gidiyorum ki bir şey isterlerse mahcup olmayayım. Seçim eğer dedikleri gibi haziranda olacaksa işimiz çok zor, inşallah o vakte kadar borç harç bir şekilde dayanabiliriz. Bir an önce seçim olması şart" diye konuştu.

İkinci el eşya satan başka bir esnaf ise “Ben, yıllardır ikinci el eşya satarım, böyle bir dönem ne gördüm ne duydum. Savaşta gibiyiz, her gün onlarca insan gelip ihtiyaçları ve faturalarını ödeyebilmek için eşyalarını satmak istiyor. Bu kapıdan eskiden satıcıdan çok alıcı girerdi, artık alıcı girmez oldu. Bu böyle gitmez" dedi. (ANKA)