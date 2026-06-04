İzmir'in ortasında otobüs durağında bir ilan: ‘İcralık emekliye kredi çıkartılır’

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20 bin lira aylıkla açlığa mahkum edilen emekliler artan kiraları karşılayamadıkları için otel odalarını paylaşmak zorunda kalırken, şimdi de borç içindeki emeklilere kredi çıkartma vaadiyle otobüs duraklarına yapıştırılan ilanlar ortaya çıktı.

İzmir'de Konak Alsancak'ta en işlek otobüs duraklarından birine yapıştırılmış bir ilan emeklilerin yaşadığı gerçekliği bir kez daha gözler önüne serdi.

soL yazarı Alpaslan Savaş "Otobüs durağı, otel odası, devlet aklı" başlıklı yazısında halkın gerçeğinin otobüs duraklarına yapıştırılmış ilanlarda olduğunu belirterek “O gerçekliğin en ağırına tanık oluyoruz şu sıralar" diye yazdı:

Şöyle yazıyordu dün önünden geçtiğim bir otobüs durağının camına yapıştırılmış el ilanında: 'İcralık emekliye kredi çıkarılır'. Altında bir cep telefonu numarası var. Yanında '16 bin ve 250 bin TL, anında kredi' yazan biraz daha küçük açıklayıcı bir not. Durağın camının tam ortasında. Öylece duruyor.

Önceki gün İzmir’de bir otobüs durağında görüntülenen ilan şöyle:



“Bu gerçek bir ilan mıdır, yoksa bir dolandırıcılık şebekesinin işi midir bilmiyorum" diye yazan Savaş bunun önemli bir ayrıntı olduğunu da düşünmediğini dile getirdi.

Savaş "Sadece kentin en işlek duraklarından birine yapıştırılmış bu ilanın, önünden geçen her insanın suratında tokat gibi patlaması gerektiğini biliyorum” diye yazdı.