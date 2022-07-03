İzmir'in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde orman yangını

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi ve Seferihisar Beyler Barajı civarında bugün öğlen saatlerinde orman yangını meydana geldi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale etmek için çalışma başlattı. Birgi'deki yangın için 4 helikopter, 4 uçak ve 20 arazöz, Seferihisar'daki yangın için de 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazöz sevk edildiği açıklandı.

Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, Seferihisar'daki yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi. (İHA)