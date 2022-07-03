İstanbul Beykoz'da orman yangını

Beykoz Çavuşbaşı’nda ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yerleşim alanına yakın noktada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Yangın söndürme çalışmaları kapsamında bölgeye helikopter yönlendirildi.
Yangın kontrol altına alındı
Havadan helikopter desteğiyle de müdahalede bulunulan Beykoz'daki yangının yoğun çabaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldüğü açıklandı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.