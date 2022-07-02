İstanbul'da metrobüs yangını

Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Haber Merkezi

İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde Şişli yönüne giden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle metrobüsten yoğun duman yükselirken, yolcular tahliye edildi.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

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