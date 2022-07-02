İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde Şişli yönüne giden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle metrobüsten yoğun duman yükselirken, yolcular tahliye edildi.
Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul'da metrobüs yangını
Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Haber Merkezi
İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde Şişli yönüne giden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle metrobüsten yoğun duman yükselirken, yolcular tahliye edildi.
Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.