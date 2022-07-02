Elektrik şirketlerine 35 milyon liralık ek kâr

Elektrik dağıtım şirketlerine sokak, park ve genel aydınlatma giderleri üzerinden 1 Temmuz itibarıyla 35 milyon liralık ek kâr transferi yapılmasına karar verildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanan kararla, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına ödenecek tutar 200 kuruştan 256 kuruşa yükseltildi.

Sözcü'nün haberine göre, sokak, park ve benzeri aydınlatmalarda yaklaşık 5,3 milyar kilovatsaat elektrik tüketildiği belirtilirken tüketilen elektrik üzerinden dağıtım şirketlerine yüzde 2,38 oranında kâr verildiği aktarıldı. Sokak aydınlatma ücretine 56 kuruş zam yapıldığı için şirketlerin önümüzdeki 6 ayda elde edeceği ilave kârın ise 35 milyon lirayı bulacağı hesaplandı.

Ekim ayında ikinci ek kâr aktarımı

Meclis'te kabul edilen ek bütçe yasa teklifine sokak aydınlatmalarının karşılanması için 5 milyar 400 milyon liralık ek ödenek konulmuştu. Ödeneğin yüksek olması, önümüzdeki Ekim ayında firmalara ikinci bir ek kâr aktarımı yapılacağını gündeme getirmişti.