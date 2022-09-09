İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarına yüz binlerce kişi katıldı

İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları dolayısıyla yüz binlerce kişi Konak Gündoğdu Meydanı'nda buluştu.

Tarkan'ın konserinin hemen öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir konuşma yaptı. Kutlamalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Soyer ve Kılıçdaroğlu İzmirlileri sahneden selamladı. Soyer sahneye çıkarak "Bir yandan hafızamızı da tazelemek istedik. Çünkü hafızamız tazelendikçe bu vatana olan bağlılık ve sorumluluğumuz artıyor. Cumhuriyeti barış ve demokrasiyle taçlandırmak bize düşüyor. Özgürlüğün, barışın, kardeşliğin şehridir İzmir" diye konuştu.

İzmir Marşı çalınırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sahneye çıktı.

Sahneye çıkan Tarkan da "Bu sahnede olmak benim için şeref" dedi.