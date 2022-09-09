TKP'den 9 Eylül açıklaması

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Başkanı Başar Özer, İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı.

“100 yıl önce bugün, Anadolu’yu işgal niyetindeki emperyalistlerin planları İzmir’de suya gömüldü. Mustafa Kemal önderliğindeki halk, işgalden kurtuluşu bağımsız bir cumhuriyetle taçlandırdı. Ne yazıktır ki yeni cumhuriyetin başındaki patron sınıfı, cumhuriyetin fikirlerini adım adım tüketti. Laiklik de, bağımsızlık da, cumhuriyet fikri de adım adım yok edildi.” diyen Özer, "Bu nedenle kurtuluşun 100. yılında gururlu olduğumuz kadar buruğuz" dedi.

“Buruğuz çünkü 100 yıl sonra emeğimiz esir, gencimiz umutsuz ve ülkemiz patronların, imamların boyunduruğu altında.” diyen Özer, bu karanlığı yırtmaya kararlı olduklarını ifade etti.

İzmir’in kurtuluşunun 100. yılında bir söz verdiklerini açıklayan TKP İzmir İl Başkanı Özer, “Bu ülke, yerlisiyle yabancısıyla patronların çiftliği olmaktan çıkacak! Kimseye minnet etmeden herkesin insanca yaşayabileceği bir ülkeyi hep birlikte kuracağız!” ifadelerini kullandı.