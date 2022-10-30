İzmir'i vuran depremin ikinci yıl dönümü

30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İzmir’de büyük bir yıkıma neden oldu.

Deprem İzmir merkezine yaklaşık 70 km mesafedeki Sisam Adası açıklarında olmasına rağmen özellikle Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çok sayıda bina hasar aldı.

Bayraklı'da 12 bina tamamen veya kısmen göçtü. 117 kişi yaşamını yitirdi, en az 1032 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren yurttaşlardan biri Seferihisar'daki tsunamide boğularak, biri ise Bayraklı'da çalıştığı gökdelen inşaatından düşerek öldü. Yağcıoğlu, Yılmaz Erberk, Barış sitesi (B ve D Blok), Emrah Apartmanı, Rızabey Apartmanı, Karagül Apartmanı, Doğanlar Apartman ve Cumhuriyet Sitesi (A blok) yıkıldı.

Deprem nedeniyle Sisam adasında ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

Depremin ardından Bayraklı ve Bornova'da binlerce kişi evsiz kaldı. Başka ilçeleri de vuran deprem sonrası Konak, Karşıyaka, Çiğli, Buca ilçelerinde de bazı evler hasar aldı. Ev ve işyerleri tahliye edildi. Okullar, hastaneler, belediyeler hasar gördü. Hasarlı kamu binalarında uzun süre hizmet verilmeye devam edildi. İzmir Büyükşehir Belediye binası yıkılmak üzere boşaltıldı.

Depremin ardından çok sayıda apartman görevlisi hem evsiz hem de işsiz kaldı.