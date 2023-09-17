İzmir’deki yangına müdahale eden helikopter baraja düştü: Arama çalışmaları devam ediyor

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışan ve içinde 4 personelin olduğu öğrenilen yangın söndürme helikopteri baraja düştü.

Helikopterdeki dört personelden biri yüzerek karaya çıktı, diğer üç personele yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bir helikopter düştü

Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının, sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Güneşin batmasının ardından hava araçlarının bir kısmı geri çekilirken, söndürme çalışmalarına 3 gece görüşlü helikopter devam etti. Helikopterlerden biri ise, su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düştü.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü'nce kullanılan helikopterlerden biriyle irtibatın kesildiğini, yapılan araştırmada helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğünün belirlendiğini bildirdi. Yumaklı, helikopterdeki dört personelden birinin sağ olarak kurtarıldığını, üçü için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterlerden biriyle saat 23.53'te maalesef ekiplerimizin irtibatı kesilmiştir. Yapılan araştırmada, helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğü tespit edilmiştir. Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ivedilikle sevk edilerek helikopterde görevli dört personeli arama kurtarma işlemleri başlatılmıştır. Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir."

Gece boyunca devam eden 3 kişiyi arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla tekrar hız kazandı. Bölgede jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerinin hem karadan hem havadan arama çalışmaları sürüyor.