İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına havadan helikopter, karadan ise arazözlerle müdahale edildi.

Yangın, akşam saatlerinde Çiğli ilçesine de bulunan Sasalı Doğal Yaşam Parkı otopark alanında meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri yangına, 2 müdahale aracı, 1 arazöz ve 2 helikopter ile müdahalede bulundu.

Havadan ve karadan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı. (İHA)