İzmir'deki tabiat parkı yandaşlara peşkeş çekildi

Su 5 Enerji AŞ ile Sadunoğlu İnşaat İzmir Çeşme’deki 30,29 hektarlık Tanay Tabiat Parkı’na turistik tesis yapmak için adım attı. 85 milyon 49 bin TL değerindeki turistik tesis projesi kapsamında Çevresel Etki Değerledirmesi (ÇED) başvurusu yapan şirketler, İzmir Valiliği’nden “ÇED gerekli değil” yanıtı aldı. Bu onayla birlikte toplam 95 bin 716 metrekarelik bölgede, çadır ve kamp alanı, dokuz adet kır kahvesi, mescit, ocak, iki yüzme havuzu ve otopark inşa edilecek. 150 ünite ve 358 kişi kapasiteli çadırlı kamp alanından oluşacak projeyle birlikte 250 kişilik üç adet lokanta da yapılacak. Tesis tam çalışır kapasite olduğunda 608 kişinin hizmet alacağı öngörülüyor.

Ağaç katliamı olası

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, tabiat parkı ve etrafında çok sayıda ağaç bulunuyor. Hazırlanan ÇED raporuna bakıldığında proje sahipleri tarafından ağaç kesilmeyeceği dile getiriliyor. Ancak projenin vaziyet planında, yol ve otopark gibi birçok yapının inşa edileceği alanda çok sayıda ağaç bulunuyor.

Ortak dikkat çekti

Projenin ortaklarından Sadunoğlu İnşaat AKP’ye yakınlığıyla dikkat çekiyor. Tekirdağ merkezli şirketin yönetiminde Adnan ve Mehmet Zeki Sadunoğlu bulunuyor. Mehmet Zeki Sadunoğlu daha önce Beylikdüzü Belediye başkan yardımcılığı ve AKP meclis üyeliği yapmıştı. Sadunoğlu ailesinden AKP’de yöneticilik yapanlar da bulunuyor.