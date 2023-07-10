İzmir'deki orman yangınları saatlerdir devam ediyor: İzmir Valisi'nden açıklama

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere Mahallesi'nde saat 13.45'te orman yangını çıktı. Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde de saat 14.00'te orman yangını başladı.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler söz konusu yangınlara havadan ve karadan müdahale etti. Her iki yangını söndürmek amacıyla 8 ilk müdahale ekibi, 26 hava aracı, 52 arazöz, 18 su ikmal aracı ve 10 dozerle çalışmalar yürütüyor.

İzmir Valisi'nden açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada, "Menderes'teki yangın şu an için yerleşim birimini tehdit etmiyor. Sanayi bölgesine yakın, oraya gelmesini engellemeye çalışıyoruz" dedi.

Müdahalenin sürdüğünü bildiren Köşger, şunları kaydetti:

"İki ayrı bölgede çıkan orman yangını devam ediyor. Aliağa’da yerleşim birimini tehdit ediyordu, oradaki tahliyeyi tamamladık. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tüm olanaklarıyla havadan ve karadan müdahale ediyor. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi, polis ve jandarma TOMA'larla, DSİ, Karayolları ve de diğer bölge müdürlükleri elindeki iş makinalarıyla da yangına müdahale ediliyor. Menderes'teki yangın şu an için yerleşim birimini tehdit etmiyor. Sanayi bölgesine yakın, oraya gelmesini engellemeye çalışıyoruz." (AA)