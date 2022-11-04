İzmir'deki deprem sonrası son durum açıklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 03.20'de meydana gelen merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki depremde panik nedeniyle 31 kişinin hastanelere başvurduğunu, yaralananlardan 3'ünün halen tedavi gördüğünü, 1'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Soylu, "Bu yapı stokunun bir an önce değişmesi lazım. Çünkü Allah muhafaza eğer böyle bir yapı stokunda İzmir'de beklenen bir depremle karşılaşırsak anlaşılıyor ki daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. 4,9 deprem hasar ölçüsünü değerlendirdik ama tabii 6'lık, 7'lik, 6,9'luk, 7,9'luk bir depremde bize daha büyük bir içimizi acıtacak ve ülkemizi üzecek sorunlar ve maliyetler oluşturabilir. O açıdan burada yapı stokunu gördükten sonra, bir kez daha oturup İzmir hakkında hep beraber bir değerlendirme yapmak gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

Soylu, "Yaklaşık 20 kadar binada çatlak var, birtakım hasarlar konulu ihbarlar söz konusu. Çevre ve Şehircilik ekipleri de bu konuda tespite başladılar" diye konuştu. (AA)