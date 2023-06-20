İzmir'deki bir evin derin dondurucusunda bulunan cesetlere ilişkin aranan şüpheli yakalandı

İzmir'de bir evdeki derin dondurucuda bulunan dört cesede ilişkin soruşturma kapsamında aranan şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Haber Merkezi

İzmir Valiliği, Bayraklı ilçesindeki bir evde derin dondurucu içinde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili şüphelinin Çeşme ilçesinde yakalandığını bildirdi.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bayraklı ilçesinde 18 Haziran'da 3'ü kadın 1'i erkek toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H, Çeşme ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır" denildi.

Açıklamada, olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla yakalanan S.H.'nin cinayetleri "kıskançlık sebebiyle işlediğini" itiraf ettiği aktarıldı.

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İzmir'de bir evdeki derin dondurucuda bulunan cesetlerin kimliği belirlendi