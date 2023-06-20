İzmir'deki bir evin derin dondurucusunda bulunan cesetlere ilişkin aranan şüpheli yakalandı

İzmir Valiliği, Bayraklı ilçesindeki bir evde derin dondurucu içinde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili şüphelinin Çeşme ilçesinde yakalandığını bildirdi.
İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bayraklı ilçesinde 18 Haziran'da 3'ü kadın 1'i erkek toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H, Çeşme ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır" denildi.
Açıklamada, olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla yakalanan S.H.'nin cinayetleri "kıskançlık sebebiyle işlediğini" itiraf ettiği aktarıldı.