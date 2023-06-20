İzmir'de bir evdeki derin dondurucuda bulunan cesetlerin kimliği belirlendi

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evde derin dondurucu ve buzdolabında bulunan cesetlerin kimlikleri belirlendi.

DHA'nın haberine göre; cesetlerin Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait olduğu tespit edildi. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun DNA ile belirleneceği aktarıldı.

Hasta bakımı veya çocuk bakıcılığı yapan Gülkamar Hanimova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin öldürüldükleri evde haftada 1 gün kaldıkları, diğer zamanlarda ise çalıştıkları evlerde kaldıkları öğrenildi.

Olayla ilgili Türkmenistanlı olduğu belirlenen cinayet şüphelisi S.M.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, henüz bir sonuç alınamadığı bildirildi. Polis ekipleri, 55-60 yaşlarında olduğu belirtilen ve Gülkamar Hanimova’nın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen şüpheli S.M'yi bulmak için özellikle Türkmenistanlı kişilerin kaldığı evlere baskın yaptığı öğrenildi. Şimdiye kadar yakalanamayan S.M'nin kaçak yollardan yurt dışına çıkmış olabileceğinin de değerlendirildiği bildirildi.