İzmir'de yıkım kararı alınan okul arazisinde Cengiz İnşaat detayı

İzmir Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi'ne ilişkin yıkım kararı ve 13,5 dönümlük bahçesinin Cengiz İnşaat'a verileceği iddiaları TBMM gündemine taşınıyor.

Konuyla ilgili olarak yarın soru önergesi vereceğini belirten CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “depreme dayanıksız olduğu” gerekçesiyle yıkım kararı aldığı ve 1 ay içerisinde boşaltılması kararı verdiği okulla ilgili "Alelacele, yangından mal kaçırırcasına bu kararın verilmesinde, acaba çok değerli bir bölgede bulunan okulun 13 bin 500 metrekare bahçe alanına sahip olmasının bir etkisi olmuş mudur?” diye sordu.

'Okul bilerek ve isteyerek sahipsiz bırakıldı'

Sevda Erdan Kılıç’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi depremde herhangi bir zarar görmemiştir, yapılan incelemelerde ‘eğitime devam edebileceği kararı’ çıkmıştır, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da kısa süre önce boyanmıştır. Eğer yıkılma kararı alındıysa neden kısa bir süre önce boyanmıştır? Şimdi yıkılacak okulun boyanması için harcanan para kamu zararı değil midir? Bunu kim karşılayacaktır?

Denize çok yakın, değerli bir arazi üzerinde bulunan Atakent Anadolu Lisesi’nin 13.500 metrekare bahçe alanı bulunmaktadır. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için 300’e yakın yeni öğrencinin kayıt olduğu ve yanında inşaat malzeme firmasının bulunduğu bir okul hakkında alelacele bu kararın verilmesi aklımıza değişik sorular ve şüpheler getirmiştir!

Acaba okulun 3 bin 500 metrekare alanına yeni okul yapılıp kalan 10 bin metrekare arsası da yandaş firmalara, 5’li çeteden Cengiz İnşaat’a peşkeş mi çekilecektir? Okulun yanında bulunan söz konusu inşaat malzeme firmasının okul arsası ile ilgisi nedir? Cengiz İnşaat ile bir ilişkileri, akrabalıkları var mıdır?

Bu sorulara başta Milli Eğitim Bakanlığı ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere AKP iktidarının cevap vermesi gerekmektedir. Atakent Anadolu Lisesi, İzmir ve Karşıyaka’nın en başarılı öğrencilerini yetiştiren okullarındandır. Öğrencileri Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, Ege, Hacettepe gibi gözde üniversitelere yerleşmektedir. Atakent Anadolu Lisesi çağdaş, demokrat, cumhuriyetçi gençler yetiştirmektedir.

Okul bilerek ve isteyerek 10 yıldır sahipsiz bırakılmıştır. Çünkü, en başarılı okullar yok edilmek istenmektedir. Her şehirdeki başarılı liseler ya yıkılıyor ya taşınıyor ya da adı değiştiriliyor. Böyle yapılarak bu okullardaki başarılı öğrencilerin, kontenjanları bir türlü dolmayan ve fahiş fiyatlar isteyen özel okullara yönlendirilmesi istenmektedir.”

'Öğrencilerin can güvenliği nasıl sağlanacak'

64 öğretmen, 1083 öğrenci ve 25 dersliğe sahip Atakent Anadolu Lisesi'nin Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’ne taşınmasının planlandığını vurgulayan Kılıç, “Süleyman Demirel Lisesi öğrencileri sabahçı, Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi öğrencileri ise öğlenci biçimde okula gidecek, akşam 20.00’ye kadar dersler devam edecek. Akşam 8’de karanlıkta eğitim mi olur? Öğrencilerin can güvenliği akşam 8’de nasıl sağlanacak. Başlarına bir şey gelse bunun sorumlusu kim olacak?” dedi. (ANKA)