İzmir’de yeni serbest bölge kuruluyor

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir sınırları içinde Batı Anadolu Serbest Bölgesi kuruldu.

Ayrıca Batı Anadolu Serbest bölgesini kurup işletmek üzere Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi, 30 yıl süreyle yetkili kılındı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, serbest bölgenin İzmir’in Bergama ilçesinde yer alan Çandarlı Limanına 20 kilometre mesafede bulunduğunu bildirdi. Burada 4 milyar dolarlık ticaret hacmi ve 20 bin kişilik istihdam hedeflendiğinin altını çizen Bakan Muş, “İzmir ve bölge ekonomisinin canlandırılmasını öngörüyoruz” dedi.

Serbest bölge nedir?

Genel olarak serbest bölgeler, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin "uygulanmadığı" veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanıyor. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanıyor. Serbest bölgelerde patronlar, kanunların ve vergilerin baskısında kurtularak daha rahat hareket ediyor ve daha avantajlı koşullarda para kazanıyor